Четыре альпиниста погибли в горах Кабардино-Балкарии

Четыре сотрудника правоохранительных органов погибли в горах Кабардино-Балкарии, сорвавших на высоте 4500 метров на леднике Мижирги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина во время восхождения, сообщает «Интерфакс».

Восходившие в связке мужчины сорвались. Находившийся с ними инструктор выжил.

Тела погибших будут спущены на допустимую для воздушной эвакуации высоту, откуда их заберут спецборты экстренных служб.

Мижирги или Мижирги-Тау — один из пятитысячников Кавказа. Высота западной вершины Мижирги достигает 5047 м. Мижирги является частью массива Безенгийской стены. По одной из версий гора названа в честь балкарского пастуха Мажира Аттаева из селения Безенги, совершившего восхождение на вершину горы в середине XIX века.





