Четверть века за коррупцию. Экс-президенту Южной Кореи продлили срок заключения

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе увеличили срок тюремного заключения с 24 до 25 лет, сообщает агентство «Рёнхап». Кроме того, апелляционный суд Южной Кореи увеличил штраф с 18 до 20 миллиардов вон, что в переводе на доллары составляет почти 18 миллионов.

Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры ужесточить приговор экс-президенту страны, которую обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и разглашении гостайны, пишет РЕН.ТВ.

Отметим, Пак Кын Хе уже отбывает назначенный ей в апреле 2018 года срок.