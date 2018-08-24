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Четверть века за коррупцию. Экс-президенту Южной Кореи продлили срок заключения

24 Августа 2018 в 09:48
Четверть века за коррупцию. Экс-президенту Южной Кореи продлили срок заключения

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе увеличили срок тюремного заключения с 24 до 25 лет, сообщает агентство «Рёнхап». Кроме того, апелляционный суд Южной Кореи увеличил штраф с 18 до 20 миллиардов вон, что в переводе на доллары составляет почти 18 миллионов.

Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры ужесточить приговор экс-президенту страны, которую обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и разглашении гостайны, пишет РЕН.ТВ.

Отметим, Пак Кын Хе уже отбывает назначенный ей в апреле 2018 года срок. 

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