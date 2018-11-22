Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Четверо детей стали жертвами пожара в Туле

22 Ноября 2018 в 00:21
Четверо детей стали жертвами пожара в Туле

Пожар произошел в среду вечером в квартире жилого дома на Гарнизонном проезде в Туле, погибли четверо детей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ожоги получила женщина.

Ведется расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. На месте трагедии работают следователи. 

Ранее НСН сообщала, что двухмесячные младенцы-близнецы погибли при пожаре в частном доме в Кировском районе Волгограда. В доме проживала многодетная семья. Мать отлучилась в банк, оставив семерых детей на мужа, но мужчина ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, жилище уже горело. Отец кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.