Четверо детей стали жертвами пожара в Туле

Пожар произошел в среду вечером в квартире жилого дома на Гарнизонном проезде в Туле, погибли четверо детей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ожоги получила женщина.

Ведется расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. На месте трагедии работают следователи.

Ранее НСН сообщала, что двухмесячные младенцы-близнецы погибли при пожаре в частном доме в Кировском районе Волгограда. В доме проживала многодетная семья. Мать отлучилась в банк, оставив семерых детей на мужа, но мужчина ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, жилище уже горело. Отец кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых.