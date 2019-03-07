Четверо детей отравились угарным газом в Челябинской области

Четверо детей отравились угарным газом в частном жилом доме города Троицк Челябинской области, сообщил в пятницу пресс-центр Главного управления МЧС России по региону.

Вечером поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех детей в частном жилом доме.

В результате ЧП погибла малышка 2018 года рождения. Еще три девочки были доставлены в медицинское учреждение.

Предварительная причина инцидента - неисправность универсального газового отопительного прибора.

Родители детей, по предварительным данным, отсутствовали дома около полутора часов, сообщает РИА «Новости».