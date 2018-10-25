Чешский миллиардер хочет купить у Абрамовича «Челси»

Предприниматель Петр Келлнер, являющийся самым богатым человеком Чехии, заинтересован в приобретении у российского миллиардера Романа Абрамовича акций лондонского футбольного клуба "Челси", сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чешские СМИ. Есть сведения, что Келлнер планирует купить у Абрамовича весь клуб.

Как сообщает Tyden.cz, первые переговоры должны состояться в ближайшие дни.

Ранее НСН сообщила, что бизнесмену Роману Абрамовичу отказали в выдаче вида на жительство в Швейцарии. По данным местных СМИ, федеральная полиция сочла его угрозой репутации и безопасности страны. Швейцарская газеты Tages Anzeiger пишет, что на запрос миграционной службы в полиции ответили, что господина Абрамовича подозревают «в отмывании денег и контактах с криминальными структурами». Юрист бизнесмена в Швейцарии утверждает, что данные были опубликованы незаконно, и обещает, что представители Абрамовича добьются возбуждения уголовного дела против людей, распространивших эту информацию.