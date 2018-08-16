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Черногория в шестой раз проведёт первенство по лени

16 Августа 2018 в 18:35
Черногория в шестой раз проведёт первенство по лени

В Черногории пройдёт шестое по счёту первенство по лени, сообщает РИА Новости. Соревнование состоится в субботу в селе Брезна, где уже традиционно проводится с 2012 года.

Правила состязания, девизом которого стало выражение «Будет хлеб и без мотыги», выбранное в пику стереотипам о лености черногорцев, просты: побеждает в них тот, кто дольше всех пролежит в тени под тентом, не вставая. Участникам разрешается разговаривать, есть и пить.

Рекордсменами турнира по лени стали сразу трое участников в 2017 году, они пролежали по 47 часов. Ранее рекордом было 37 часов ленивого времяпрепровождения.

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