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Черчесов продолжит работу со сборной России

25 Июля 2018 в 15:11
Черчесов продолжит работу со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Об этом заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, который добавил, что в этом не было никаких сомнений. Контракт с наставником рассчитан до августа нынешнего года, пишет Газета.ру.

Под руководством 54-летнего Черчесова, который в свое время защищал ворота сборной СССР, на чемпионате мира-2018 российская сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/4 финала нашу команда не пустила сборная Хорватии, которая в итоге выиграла серебряные награды. 

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