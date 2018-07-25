Черчесов продолжит работу со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Об этом заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, который добавил, что в этом не было никаких сомнений. Контракт с наставником рассчитан до августа нынешнего года, пишет Газета.ру.

Под руководством 54-летнего Черчесова, который в свое время защищал ворота сборной СССР, на чемпионате мира-2018 российская сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/4 финала нашу команда не пустила сборная Хорватии, которая в итоге выиграла серебряные награды.