Черчесов признан лучшим тренером 2018 года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России по итогам 2018 года.

На звание лучшего тренера года также претендовали Елена Вяльбе и Геннадий Габрилян, передает ТАСС.

В номинации «Гордость России» лучшим спортсменом стал капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк.

Лучшей спортсменкой стала фигуристка Алина Загитова.

Ранее НСН сообщала, что в шорт-лист списка претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА вошли хорватский специалист Златко Далич, наставник французской сборной Дидье Дешам и экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, покинувший команду после сезона 2017/2018. Российский тренер Станислав Черчесов не вошёл в финальный список претендентов.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН оценил шорт-лист и выделил в нём наиболее весовых претендентов на высокие звания.





