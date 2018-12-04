Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Черчесов признан лучшим тренером 2018 года

4 Декабря 2018 в 21:53
Черчесов признан лучшим тренером 2018 года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России по итогам 2018 года.

На звание лучшего тренера года также претендовали Елена Вяльбе и Геннадий Габрилян, передает ТАСС.

В номинации «Гордость России» лучшим спортсменом стал капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк.

Лучшей спортсменкой стала фигуристка Алина Загитова.

Ранее НСН сообщала, что в шорт-лист списка претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА вошли хорватский специалист Златко Далич, наставник французской сборной Дидье Дешам и экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, покинувший команду после сезона 2017/2018. Российский тренер Станислав Черчесов не вошёл в финальный список претендентов.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН оценил шорт-лист и выделил в нём наиболее весовых претендентов на высокие звания.




Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.