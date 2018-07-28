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Черчесов получил орден Александра Невского из рук президента

28 Июля 2018 в 14:11
Черчесов получил орден Александра Невского из рук президента

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов награжден орденом Александра Невского. Награду главному наставнику футболистов вручил в субботу в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что команда на первом домашнем ЧМ по футболу выступила ярко, уверенно, проявила сплоченность и волю к победе. Выход сборной в четвертьфинал, по мнению президента, является важным итогом выступления команды на мундиале.

«Ваш девиз «играем за вас» для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат», — сказал президент России, слова которого приводит Газета.ру

Ордена почета из рук президента России так же получили защитник Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев.

Напомним, сборная РФ в групповом этапе ЧМ-2018 обыграла Саудовскую Аравию и Египет, но проиграла Уругваю. В 1/8 финала россияне победили испанцев, но в четвертьфинале уступили хорватам.

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