Черчесов получил автограф Путина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента страны Владимира Путина на стадионе в Калининграде и разместил видео с этим моментом в социальных сетях.

Путин 20 июля посетил арену, принимавшую мировое первенство, где пообщался с юными футболистами, передает Телеканал 360.

В 2018 году сборная России на домашнем чемпионате мира в матче открытия разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0, а победой над Египтом 3:1 обеспечила себе исторический выход в 1/8 финала мундиаля. Затем было поражение от сборной Уругвая 0:3. 1 июля Россия выиграла у Испании в серии послематчевых пенальти 4:3, при счёте 1:1, буквально вырвав путёвку в 1/4 финала. 7 июля сборная России сыграла вничью со сборной Хорватии в основное и дополнительное время со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти проиграла со счётом 3:4.