Пятница
20 июля
USD 63.27
EUR 73.48
Горячие новости

Черчесов назвал самый интересный матч ЧМ-2018

20 Июля 2018 в 16:23
Черчесов назвал самый интересный матч ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает матч между сборными России и Хорватии лучшим на чемпионате мира по футболу 2018. По его мнению, по накалу и содержанию он был самым интересным, передает RT.

Россия сыграла с Хорватией в четвертьфинале мундиаля. Победитель этой встречи определился по результатам серии послематчевых пенальти. Основное время при этом завершилось со счетом 2:2. В полуфинал вышла сборная Хорватии.

При этом Черчесов считает большим достижением выход сборной России в четвертьфинал. Это произошло впервые в истории, пишет «Газета.ру».

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.