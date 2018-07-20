Черчесов назвал самый интересный матч ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает матч между сборными России и Хорватии лучшим на чемпионате мира по футболу 2018. По его мнению, по накалу и содержанию он был самым интересным, передает RT.

Россия сыграла с Хорватией в четвертьфинале мундиаля. Победитель этой встречи определился по результатам серии послематчевых пенальти. Основное время при этом завершилось со счетом 2:2. В полуфинал вышла сборная Хорватии.

При этом Черчесов считает большим достижением выход сборной России в четвертьфинал. Это произошло впервые в истории, пишет «Газета.ру».