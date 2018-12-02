Чемпионский пояс для Гвоздика. Украинский боец отправил соперника в реанимацию

Украинец Александр Гвоздик стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В поединке, который прошел накануне в Квебеке, Гвоздик нокаутировал действующего чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона.

Бой завершился победой 31-летнего украинца в 11 раунде. Канадский боксер потерпел первое поражение за семь лет и не сумел защитить чемпионский титул, которым владел с 2013 года.

После боя 41-летний Стивенсон был госпитализирован в тяжелом состоянии. Промоутер Канадца Ивон Мишель заявил, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Александр Гвоздик в 2012 году стал бронзовым призером Олимпийских игр, после чего перешел в профессионалы. На профессиональном ринге он пока не знает поражений, 13 из 16 своих боев украинец выиграл нокаутом, пишет «Матч».