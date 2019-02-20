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Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в Австрии

20 Февраля 2019 в 00:27
Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в Австрии

Российские спортсмены начинают борьбу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде, передает ТАСС.

Чемпионат мира продлится до 3 марта. Всего на турнире будут разыгран 21 комплект наград. Медали будут разыграны в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Город Зефельд был выбран местом проведения мирового первенства на конгрессе ФИС 1-6 июня 2014 года в Барселоне. Вместе с ним на проведения турнира претендовали Оберстдорф (Германия), Планица (Словения) и Алма-Ата (Казахстан). Конгресс постановил, что австрийский Зефельд будет принимать чемпионат мира.

Нынешний чемпионат мира по лыжным видам спорта станет 52-м по счету, впервые он прошел в 1925 году в Чехословакии.

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