Чемпионат мира по футболу пройдет без принца Уильяма

Принц Уильям не поедет в Россию на чемпионат мира по футболу в связи с подозрениями в причастности Кремля к делу с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, сообщает championat.com со ссылкой на «Daily Mail».

Инцидент с отравлением вызвал политическую напряжённость между Россией и Великобританией. Ранее принц Уильям ездил поддерживать сборную Англии на крупные международные турниры.

4 марта Скрипаль и его дочь отравились сильнодействующим веществом в торговом центре в Солсбери. Пострадавшие находятся в коме. По предварительной информации, у Скрипалей были найдены следы нервно-паралитического вещества.