Чемоданы с кокаином из Аргентины могли быть доставлены на самолете Патрушева

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев мог принимать участие в операции спецслужб Аргентины и России по доставке в Москву чемоданов с мукой, которой был заменен обнаруженный в посольстве РФ кокаин.



Как пишет британское издание Telegraph, чемоданы были доставлены в Москву самолетом Патрушева.

Напомним, 389 килограмм кокаина были обнаружены в здании школы при посольстве России в Аргентине в декабре 2016 года. По данным следствия, чемоданы с наркотиком принадлежали бывшему сотруднику дипмиссии по фамилии Абьянов. В итоге сотрудники установили на багаж датчики GPS и заменили наркотик на муку. На своем месте чемоданы пролежали около года

По данным британского издания, в декабре 2017 года Абьянов запросил доставку чемоданов дипломатическим багажом. При этом, когда Патрушев прилетел в Аргентину, его целью была не только встреча с президентом страны Маурисио Макри, но и вторая «миссия» в рамках операции спецслужб.

9 декабря чемоданы с мукой отправили на самолете секретаря Совбеза Николая Патрушева. После их прибытия Абьянов и его два помощника были задержаны и арестованы.