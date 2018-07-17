Чемодан с бриллиантами на 133 млн рублей украли с ювелирной выставки в Казани

У жителя Якутска украли чемодан, в котором были бриллианты общей суммой в 133 миллиона рублей. Пострадавший приехал с драгоценными камнями на ювелирную выставку в Казань, где с ним и случился неприятный инцидент, сообщает телеканал «360». Мужчина представлял на ярмарке свою компанию, занимающуюся бриллиантами. Пропажу он обнаружил лишь в аэропорту. При этом ограбление произошло в одном из павильонов выставки.

Полицейские подозревают в краже двух гражданин Колумбии и Гватемалы. Задержать их пока не удалось. Один из них улетел в Москву, второй — в Сеул.