Вторник
17 июля
USD 62.26
EUR 72.8
Горячие новости

Чемодан с бриллиантами на 133 млн рублей украли с ювелирной выставки в Казани

17 Июля 2018 в 14:51
Чемодан с бриллиантами на 133 млн рублей украли с ювелирной выставки в Казани

У жителя Якутска украли чемодан, в котором были бриллианты общей суммой в 133 миллиона рублей. Пострадавший приехал с драгоценными камнями на ювелирную выставку в Казань, где с ним и случился неприятный инцидент, сообщает телеканал «360». Мужчина представлял на ярмарке свою компанию, занимающуюся бриллиантами. Пропажу он обнаружил лишь в аэропорту. При этом ограбление произошло в одном из павильонов выставки.

Полицейские подозревают в краже двух гражданин Колумбии и Гватемалы. Задержать их пока не удалось. Один из них улетел в Москву, второй — в Сеул.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.