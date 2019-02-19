Челябинская область показала, как надо вывозить мусор из населенных пунктов

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Твердые коммунальные отходы впервые начали вывозить из всех населенных пунктов Челябинской области. Для этого в деревнях и селах установили более тысячи мусорных контейнеров, а там, где контейнеров пока нет, отходы собирают в мешки, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан областного министерства экологии Виталия Безрукова.

С 1 января 2019 года в Челябинской области внедрили новую систему обращения с ТКО, при которой единым оператором по обращению с отходами стала компания "Центр коммунального сервиса".

Ранее в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года» бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил на пресс-конференции, что ситуация с переработкой мусора будет решена.

«В этом году наблюдаются революционные преобразования и в законодательстве и в самих процессах по созданию структуры. Венцом этой деятельности явилось принятие национального проекта «Экология», куда входит 11 федеральных проектов, в том числе создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот проект предусматривает конкретную программу действий по реформированием текущей ситуации. Будет создана публичная правовая компания, она сможет определить полномочия региональных операторов. В 2019 году проблема будет купирована, будут построены современнейшие инновационные комплексы, которые перерабатывают отходы по новым стандартам, государство поддержит создание этой инфраструктуры, люди это увидят и мнение поменяется», - отметил он.







