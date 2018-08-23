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Человек погиб из-за столкновения баржи с моторной лодкой в Подмосковье

23 Августа 2018 в 10:48
Человек погиб из-за столкновения баржи с моторной лодкой в Подмосковье

Один человек погиб в результате столкновения баржи с моторной лодкой. Инцидент произошёл в городском округе Коломна, где Москва-река сливается с Москвой-рекой. Ещё одного человека смогли спасти. Об этом рассказали в экстренных службах региона, сообщают РИА Новости.

Звонок в дежурную службу о ЧП поступил 22 августа около 23:35 по московскому времени. В ликвидации последствий принимали участие 11 человек, использовалось 4 единицы техники. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщают «Известия».

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