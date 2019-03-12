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Чеченский спикер парламента объявил кровную месть блогеру

12 Марта 2019 в 12:48
Чеченский спикер парламента объявил кровную месть блогеру

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал видеообращение к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову. На записи он объявляет оппонента своим врагом и пообещал отомстить. Сообщается, что возмущение Даудова вызвали слова блогера о бывшем главе Чечни Ахмате Кадырове.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов последние несколько лет проживает в Польше и активно ведет свой канал в YouTube. Недавно он выложил видео своего разговора с общественным деятелем Максимом Шевченко. В ролике Абдурахманов называет первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. Блогер заявил, что презирает память о нем и все, что с ним связано.

Это событие и вызвало бурную реакцию председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

В ответ на заявление блогера в адрес первого президента Чечни, Даудов в прямом эфире «Инстаграма» объявил блогеру кровную месть.

"Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья - ты знаешь, кто мои братья - официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть", - говорит Даудов в видеообращении.

Сейчас это видео уже недоступно.

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