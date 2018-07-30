«Чеченфильм» задолжал Минкульту более 22 миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбудили против руководителя киностудии «Чеченфильм», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что в 2011 году студия получила на создание фильма по рассказу Антона Чехова «Тоска» субсидию в размере почти 22 миллионов рублей. В 2014 году ведомство через суд добилось решения, обязывающего вернуть субсидированные средства, а также 1,4 миллиона рублей процентов, однако киностудия так и не расплатилась с министерством. В том же году «Чеченфильм» был ликвидирован.

По данным источника издания, фильм, на который студия брала деньги, так и не вышел на экраны. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский был вынужден обратиться в Генпрокуратуру в апреле 2018 года, дело на компанию было заведено в мае, отмечает Ura.ru.

Добавим, что в министерстве не ответили на запрос РБК, а пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать уголовное дело.