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«Чеченфильм» задолжал Минкульту более 22 миллионов рублей

30 Июля 2018 в 10:23
«Чеченфильм» задолжал Минкульту более 22 миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбудили против руководителя киностудии «Чеченфильм», сообщает РБК со ссылкой на источники. 

Отмечается, что в 2011 году студия получила на создание фильма по рассказу Антона Чехова «Тоска» субсидию в размере почти 22 миллионов рублей. В 2014 году ведомство через суд добилось решения, обязывающего вернуть субсидированные средства, а также 1,4 миллиона рублей процентов, однако киностудия так и не расплатилась с министерством. В том же году «Чеченфильм» был ликвидирован.

По данным источника издания, фильм, на который студия брала деньги, так и не вышел на экраны. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский был вынужден обратиться в Генпрокуратуру в апреле 2018 года, дело на компанию было заведено в мае, отмечает Ura.ru. 

Добавим, что в министерстве не ответили на запрос РБК, а пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать уголовное дело.

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