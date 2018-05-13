Чеченец, устроивший резню в Париже, ранее не был судим

Двадцатилетний мужчина, который в субботу, 12 мая, вечером напал на прохожих в Париже, не имел судимостей и не был знаком французской полиции. Об этом сообщил официальный представитель МВД Франции.

В ведомстве подтвердили, что нападавший является выходцем из Чечни 1997 года рождения. Также в полиции с уверенностью заявили, что жертвы не были знакомы с нападавшим.

Ранее Газета.ру сообщила, что родители ликвидированного преступника были взяты под стражу. Их допрашивают.

Инцидент, напомним, произошел 12 мая поздно вечером. 20-летний мужчина с криками «Аллах Акбар» набросился на прохожих возле Парижской оперы и стал резать их ножом. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Нападавший ликвидирован полицией.