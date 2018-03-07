Частые природные катаклизмы прогнозируются в России

Синоптики прогнозируют частые опасные природные явления в России. Их увеличение связано с изменениями климата за последнюю четверть века. В Центре «Антистихия» предсказывают, что чрезвычайные гидрометеорологические ситуации могут возникать с частотой до 16-ти в год. По данным специалистов, за последние 20 лет во всем мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3-х миллионов человек, еще свыше 800 миллионов пострадали. В докладе отмечается, что большая часть опасных погодных явлений происходит в теплое время года.