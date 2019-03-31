Часть сиреневой ветки метро в Москве закроют в начале апреля

Участок Таганско-Краснопресненской ветки московского метрополитена от станции «Пролетарская» до станции «Котельники» планируется закрыть с 6 по 10 апреля. Перерыв в работе сиреневой линии метро связан со строительством Некрасовского направления.

Пассажиры смогут пользоваться привычным маршрутом только между станциями «Планерная» и «Пролетарская». Об этом проинформировали департаменте транспорта Москвы.

На период закрытия участка на сиреневой ветке будут курсировать бесплатные компенсационные автобусные маршруты, сообщили в столичном ведомстве.

Ранее стало известно, что на Сокольнической линии пять станций: «Красносельская», «Преображенская площадь», «Бульвар Рокоссовского», «Черкизовская», «Сокольники» - закрыты до 5 апреля, напоминают Известия.