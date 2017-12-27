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Киев передал ЛНР меньше пленных, чем обещал

27 Декабря 2017 в 16:44
Киев передал ЛНР меньше пленных, чем обещал

Завершился обмен пленными между Киевом и непризнанными республиками. Как сообщает «Интерфакс», в его рамках сторона ЛНР передала Украине 16 военнопленных, в свою очередь Киев передал 75 человек.

Представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева отметила, что ранее между сторонами была достигнута договорённость о передаче Киевом 99 пленных.

Произошедшее объясняют тем, что на момент договорённости часть удерживаемых Украиной лиц уже отбыла заключение и теперь находится на свободе. Отмечается, что эти люди отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Ранее RT сообщал о том, что десятки человек отказались возвращаться в Донбасс после освобождения в Украине. 

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