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Часть генеральского дома на Смоленской набережной выставлен на продажу

25 Марта 2019 в 12:20
Часть генеральского дома на Смоленской набережной выставлен на продажу

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на продажу часть генеральского дома на Смоленской набережной. Нежилой объект площадью 64 квадратных метра представляет собой выявленный объект культурного наследия.

Сообщается, что здание представляет собой образец жилой застройки 1950 года в стиле «сталинский ампир». Дом предназначался для генеральского состава Советской армии, однако в нем жили также артисты и ученые. Известно, что в разное время его жильцами были генерал-полковник авиации Сергей Ушаков, артист Андрей Попов, а также балерина Екатерина Максимова.

Начальная цена лота составит 7,2 миллиона рублей. Заявки на участие в процедуре публичного предложения принимаются до 10 апреля этого года, а сами торги пройдут 18 апреля.

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