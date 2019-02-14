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«Чартову Дюжину» покажут в прямом эфире

14 Февраля 2019 в 15:56
«Чартову Дюжину» покажут в прямом эфире

16 февраля на сцене «Ледового Дворца» Санкт-Петербурга состоится XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019! До главного музыкального события зимы осталось два дня - имена победителей в 9 номинациях премии станут известны уже послезавтра.

Специально для тех, кто не сможет приехать и увидеть красочное шоу вживую, на официальном сайте nashe.ru будет доступна прямая трансляция. Партнёр премии, видеосервис MEGOGO даст возможность миллионам зрителей по всей России посмотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.

Начало премии 16 февраля 2018 года в 19:00. На сцену «Ледового Дворца» Санкт-Петербурга с лучшими песнями выйдут «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters. К экранам мониторов приглашаются все желающие!

Билеты в продаже.

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