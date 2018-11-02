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«Чартова Дюжина» впервые пройдёт в Санкт-Петербурге

2 Ноября 2018 в 11:49
«Чартова Дюжина» впервые пройдёт в Санкт-Петербурге

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» пройдет в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге!

Обратившись к своим истокам, в 2019 году национальная церемония вручения премии переместится на одну из самых вместительных площадок Северной столицы, в «Ледовый дворец». Масштабное шоу осветит все достижения отечественной музыкальной индустрии за прошедший год и объединит на одной сцене как легендарных артистов, так и молодых ярких исполнителей, попадавших на вершины одноименного хит-парада в 2018 году.

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