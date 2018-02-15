Чартова Дюжина: в номинации «Группа» выиграла 25/17

На арене «ВТБ Ледовый Дворец» проходит вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018

Актер Андрей Мерзликин и его дети объявили победителей в номинации «Группа» - команду 25/17. «Мы очень рады. Спасибо всем за поддержку», сказали музыканты.

XI церемония вручения премии «Чартова Дюжина» проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В мероприятии принимают участие BrainStorm, Князь, СерьГа и другие НАШИ артисты.

«25/17» (до 2009 года — «Иезекииль 25:17») — российская музыкальная группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым («Бледным») и Антоном Завьяловым («Ант»).



