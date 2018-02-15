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Чартова Дюжина: в номинации «Благотворительность» отмечены «Лыжи мечты»

15 Февраля 2018 в 21:33
Чартова Дюжина: в номинации «Благотворительность» отмечены «Лыжи мечты»
На арене «ВТБ Ледовый Дворец» проходит вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018

Победителем в номинации «Благотворительность» стала Благотворительная программа «Лыжи мечты». Известный шоумен и инициатор программы Сергей Белоголовцев поблагодарил за внимание к «Лыжам мечты» и призвал почаще заглядывать на сайт dreamski.ru.

XI церемония вручения премии «Чартова Дюжина» проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В мероприятии примут участие 25/17, СерьГа, LOUNA и другие НАШИ артисты.


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