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Чартова Дюжина: «Солисткой» стала Лусинэ Геворкян

15 Февраля 2018 в 20:23
Чартова Дюжина: «Солисткой» стала Лусинэ Геворкян
Торжественное вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018 проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец».

Братья Запашные объявили победительницу в номинации «Солистка». Ею стала Лусине Геворкян. Со сцены солистка группы «Louna» поблагодарила своих конкуренток по номинации и фанатов.

Лусинэ (Лу) Геворкян (родилась 21 февраля 1983 года в Армении) — российская певица и автор песен, вокалистка рок-групп Tracktor Bowling (с 2004 по 2017 годы) и проекта «Louna» (с 2008 года). 

Одиннадцатая церемония вручения премии «Чартова Дюжина» проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В мероприятии принимают участие БИ-2, ДДТ, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты.

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