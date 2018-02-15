Чартова Дюжина: Премия «Легенда» присуждена Владимиру Высоцкому

На арене «ВТБ Ледовый Дворец» началось торжественное вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018

XI Ежегодную национальную премию «Чартова Дюжина» 2018 открыло выступление голограммы Владимира Высоцкого.

Ведущие премии Александр Бон и Игорь Паньков выразили благодарность всем, кто поддерживает в своих сердцах память великого артиста.

Первая номинация «Легенда» на церемонии была присуждена Владимиру Высоцкому.

Одиннадцатая церемония вручения премии «Чартова Дюжина» проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В мероприятии примут участие 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты.