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Музыка

Чартова Дюжина: Премия «Концерт» досталась группе The Hatters

16 Февраля 2019 в 19:39
Чартова Дюжина: Премия «Концерт» досталась группе The Hatters

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге началось торжественное вручение XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019.

XII Ежегодную национальную премию «Чартова Дюжина» 2018 открыли ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио» Александр Бон и Игорь Паньков.

Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters, участникам коллектива пришлось выходить за наградой сразу после своего выступления.

«Так как победитель выбирался за счет ваших голосов, я хотел бы сказать спасибо всем, кто за нас голосовал», - сказал вокалист группы The Hatters Юрий Музыченко в эфире НСН

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» проходит в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге!

На сцену «Ледового Дворца» Санкт-Петербурга с лучшими песнями выйдут «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters. Смотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени можно на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.

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