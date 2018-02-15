Чартова Дюжина: «Ленинград» стал «Выбором Одноклассников»

На арене «ВТБ Ледовый Дворец» проходит вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018

В номинации «Выбор одноклассников»- ОК.RU самый прослушиваемый артист в сети Одноклассники» победителем стала группировка «Ленинград». Об этом зрителям возвестил представитель социальной сети Александр Володин. Награда будет передана Сергею Шнурову и его команде.

XI церемония вручения премии «Чартова Дюжина» проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В мероприятии принимают участие БИ-2, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты.

«Группировка Ленинград» — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.