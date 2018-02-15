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Чартова Дюжина: Дмитрий Ревякин стал обладателем премии «Солист»

15 Февраля 2018 в 20:11
Чартова Дюжина: Дмитрий Ревякин стал обладателем премии «Солист»

Торжественное вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018 полным ходом идет в Москве на арене «ВТБ Ледовый Дворец».

Дмитрий Ревякин победил в номинации «Солист». Лидер группы «Калинов Мост» не смог появиться на церемонии, но Ольга Кормухина, которая объявляла победителя в этой номинации, обещала передать награду.

Одиннадцатая церемония вручения премии «Чартова Дюжина» проходит на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В мероприятии примут участие 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты.

Первая номинация «Легенда» на церемонии была присуждена Владимиру Высоцкому.

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