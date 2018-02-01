«Чартова Дюжина 2018» покажет развитие музыки за полвека

На пресс-конференции, посвящённой XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018» один из организаторов премии Антон Холендро рассказал, что в ходе церемонии вручения премии будет показано развитие популярной музыки за полвека.

«Слоган премии у нас «Между прошлым и будущим». Мы хотим показать развитие музыки за последние 50 лет. У нас будет уникальная сцена, о которой расскажет режиссёр премии Дмитрий Малаховский», - рассказал Антон Холендро.

Напомним, 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» всех любителей отечественной рок-музыки соберет XI ежегодная национальная музыкальная премия «Чартова Дюжина 2018»