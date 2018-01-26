Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться во второй половине года

Чартерные рейсы между аэропортами России и курортами Египта возобновятся во второй половине нынешнего года, сообщила газета Al-Watan со ссылкой на члена комитета по восстановлению российского туризма правительства Египта Атефа Бакра Огалана.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». Жерствами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.

4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, передает ТАСС.