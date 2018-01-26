Суббота
27 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться во второй половине года

26 Января 2018 в 21:33
Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться во второй половине года

Чартерные рейсы между аэропортами России и курортами Египта возобновятся во второй половине нынешнего года, сообщила газета Al-Watan со ссылкой на члена комитета по восстановлению российского туризма правительства Египта Атефа Бакра Огалана.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». Жерствами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.

4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, передает ТАСС. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.