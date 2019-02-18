Cерийное производство самолета МС-21 перенесли из-за американских санкций

ФОТО: РИА Новости/Марина Лысцева

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на международной оборонной выставке IDEX заявил, что сроки запуска в производство российского самолёта МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года, сообщает RT. Он отметил, что отечественные производители переходят на свои композитные материалы.Ранее Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН в озмутился постоянными обещаниями и отсутствием результатов по испытаниям МС-21.

«МС-21 боль нашей души — профессионалов русской авиации. Потрачены миллиарды долларов на проект и до сих пор его делают. Я не знаю [когда завершатся испытания]. Я не допущен до этих уровней», — поделился переживаниями Толбоев.