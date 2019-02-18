Cерийное производство самолета МС-21 перенесли из-за американских санкций

ФОТО: РИА Новости/Марина Лысцева
Он отметил, что отечественные производители переходят на свои композитные материалы.
Ранее Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН возмутился постоянными обещаниями и отсутствием результатов по испытаниям МС-21.
«МС-21 боль нашей души — профессионалов русской авиации. Потрачены миллиарды долларов на проект и до сих пор его делают. Я не знаю [когда завершатся испытания]. Я не допущен до этих уровней», — поделился переживаниями Толбоев.