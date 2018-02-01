Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Музыка

Церемонию вручения премии «Чартова Дюжина 2018» откроет голограмма Владимира Высоцкого

1 Февраля 2018 в 15:27
Церемонию вручения премии «Чартова Дюжина 2018» откроет голограмма Владимира Высоцкого
Организаторы премии рассказали о новшествах «Чартовой Дюжины 2018».

Церемонию вручения XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018» откроет голограмма барда Владимира Высоцкого, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

 «Большое спасибо всем участникам за доверие нам. Спасибо Никите Высоцкому за то, что он доверил нам делать голограмму Владимира Высоцкого. Такого еще никто не делал. Кроме того, у премии будет лимитированный мерч. У нас даже будут трусы «Чартова дюжина» – рассказал один из организаторов премии «Чартова Дюжина 2018» на пресс-конференции, посвященной премии, Владимир Соловьев.

Напомним, 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» всех любителей отечественной рок-музыки соберет XI ежегодная национальная музыкальная премия «Чартова Дюжина 2018».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.