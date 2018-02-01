Церемонию вручения премии «Чартова Дюжина 2018» откроет голограмма Владимира Высоцкого

Организаторы премии рассказали о новшествах «Чартовой Дюжины 2018».

Церемонию вручения XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018» откроет голограмма барда Владимира Высоцкого, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

«Большое спасибо всем участникам за доверие нам. Спасибо Никите Высоцкому за то, что он доверил нам делать голограмму Владимира Высоцкого. Такого еще никто не делал. Кроме того, у премии будет лимитированный мерч. У нас даже будут трусы «Чартова дюжина» – рассказал один из организаторов премии «Чартова Дюжина 2018» на пресс-конференции, посвященной премии, Владимир Соловьев.

Напомним, 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» всех любителей отечественной рок-музыки соберет XI ежегодная национальная музыкальная премия «Чартова Дюжина 2018».