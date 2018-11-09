Цеповяз объяснил, за что попал в ШИЗО

Вячеслав Цеповяз был отправлен накануне в штрафной изолятор колонии в Амурской области из-за того, что не пришёл на завтрак. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Роман Боков. Он сослался на слова самого осужденного, который рассказал, что у него разболелся живот.

Цеповяз настаивает, что обращался в медицинскую часть, однако адвокату в колонии предоставили справку, что он не обращался к врачам. Из-за нарушения распорядка дня его и отправили на 3 суток в ШИЗО. В то же время, отбывающий наказание по делу банды «Цапков» никаких жалоб на сотрудников колонии через адвоката не направлял.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима N3 в Ивановском районе Амурской области. Там сейчас проводится проверка после публикации в интернете фотографий осужденного, на которых он жарит шашлык и поедает деликатесы. В отношении сотрудников ИТК возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Вячеслав Цеповяз был участником банды Цапков, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края. Она печально прославилась после массовой резни членов семьи местного фермера и их знакомы, было убито 12 человек, в том числе, 4 детей. Всего на кровавом счету банды - 19 человек. В ноябре 2013 года суд приговорил Цеповяза к 19 годам, 10 месяцам колонии строгого режима.

Между тем, ранее юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богданп в эфире НСН предположил, что Цеповяза могли отправить в штрафной изолятор ещё и за пользование мобильным телефоном.

