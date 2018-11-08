Цеповяз объяснил происхождение «деликатесных» фото из колонии

Вячеслав Цеповяз, отбывающий заключение в колонии по приговору суда по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, высказался по поводу фото, на которых он ест деликатесы. Осужденный утверждает, что изображения специально сфабрикованы в связи с его бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней.

Текст заявления Цеповяза, переданное через адвокатов, публикует РБК. По словам осужденного, эти фото были обнародованы ещё минувшим летом, проверка не обнаружила никаких нарушений. Он считает, что фальсифицируя снимки, другая сторона хочет оказать давление на суд.

Кроме того, Цеповяз выразил недовольство бурной негативной реакцией, которую вызвала публикация фотографий. Он считает неправильным, что общество отказывает сидящим в праве питаться деликатесами. В качестве примера Цеповязи привел вариант, когда заключенные совместными усилиями могут устроить себе праздник по какому-то поводу.

Снимки из колонии №3, на которых Цеповяз позирует в тюремной одежде с мобильным телефоном и деликатесами из морепродуктов, а также шашлыком, взбудоражили общественное мнение. В самом Управлении ФСИН по Амурской области признали подлинность фотографий и уточнили, что они сделаны в 2015 году.

Следственный комитет в ходе проверки обнаружил грубые нарушения закона в колонмии, в которой для Цеповяза были созданы особые условия содержания. Сейчас заключенный помещён в штрафной изолятор.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что подобные фотографии оскорбляют как потерпевших, так и других заключенных.