Цены на топливо подскочили из-за бойкота «Роснефти»

Оптовые цены на топливо резко выросли после того, как «Роснефть» второй день подряд не приняла участие в торгах Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, сообщает «Интерфакс».

Ситуацию могут несколько успокоить другие нефтяные компании, некоторые из которых серьёзно увеличили предложения по бензину. Однако на рынок оказывает давление недостаточное предложение по зимнему дизельному топливу. Причём спрос на бирже второй день подряд превышает предложение в несколько раз.

«Роснефть» - крупнейший поставщик нефтепродуктов, на компанию приходится около 40% всего объема предложения на бирже.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин возложил на независимые автозаправочные станции ответственность за рост цен на бензин. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что она выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу. Однако не обязана делать это каждый день. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил в эфире НСН, что обвинения со стороны «Роснефти» не означают начала «войны» с независимыми розничными продавцами бензина.





