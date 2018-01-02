Цены на нефть отреагировали на беспорядки в Иране

Мировые цены на нефть во вторник, 2 января, обновили максимальные значения с середины 2015 года. Это стало реакцией на протесты в Иране. Затем нефтяные цены приступили к коррекционному снижению, свидетельствуют данные с торгов.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую Brent по состоянию на 13.40 мск снизилась на 0,21% и составила 66,72 долларов за бочку. Утром стоимость барреля этой марки нефти достигала 67, 29 долларов. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до 60,34 доллара за баррель.



Отмечается, что обе марки нефти впервые с 2014 года начали торги в январе на отметке выше 60 долларов за бочку.

Беспорядки в Иране возникли 28 декабря. Люди протестуют против низких зарплат, высокой безработицы и коррупции. Власти страны обвинили США и Саудовскую Аравию в подготовке акций протеста, пишет РИА Новости.