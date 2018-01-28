Центры передержки для собак откроют в Калининграде на время ЧМ-2018

В Калининграде на время проведения ЧМ-2018 по футболу уберут с улиц всех бездомных собак. Как заявили власти города, животных поместят во временные центры передержки.

«Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания», — сказал калининградский губернатор Антон Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

В администрации города подтвердили, что программа по стерилизации и чипированию бездомных животных проводится уже несколько лет. Так, в 2017 году на эти цели было выделено 18,2 миллиона рублей. Ветеринары отловили 4,5 тысячи собак для чипирования и стерилизации.

Матчи в рамках ЧМ-2018 по футболу пройдет в Калининграде в июне – 16 числа встретятся команды Хорватии и Нигерии, 22 – Швейцарии и Сербии, 25 июня – Испании и Марокко, а 28 июня – Англии и Бельгии, пишет РИА Новости.