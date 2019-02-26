Центром проекта «Лето в Подмосковье» станет Клин

Как пояснила сайту «Подмосковье Сегодня, глава муниципалитета Алена Сокольская, планируется приглашать жителей столичного мегаполиса на на грибы и ягоды в Шариху, рыбалку - в Крутцы, искупаться – на Зубовский проворот.
Среди интересных мест, которые стоит посетить, подмосковные власти называют Патриаршее подворье Александро-Невского женского монастыря в Акатово, святые места в урочище Теплое.
Добавим, также в рамках проекта «Лето в Подмосковье» запланирован традиционный Международный фестиваль Чайковского.