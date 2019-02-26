Вторник
26 февраля
USD 65.26
EUR 74.09
Горячие новости

Центром проекта «Лето в Подмосковье» станет Клин

26 Февраля 2019 в 18:47
Городской округ Клин станет пилотной площадкой для реализации культурно-туристического проекта «Лето в Подмосковье».

Как пояснила сайту «Подмосковье Сегодня, глава муниципалитета Алена Сокольская, планируется приглашать жителей столичного мегаполиса на на грибы и ягоды в Шариху, рыбалку - в Крутцы, искупаться – на Зубовский проворот.

Среди интересных мест, которые стоит посетить, подмосковные власти называют Патриаршее подворье Александро-Невского женского монастыря в Акатово, святые места в урочище Теплое.

Добавим, также в рамках проекта «Лето в Подмосковье» запланирован традиционный Международный фестиваль Чайковского.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.