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Центробанк утвердил план санации банка «Советский»

21 Февраля 2018 в 21:08
Центробанк утвердил план санации банка «Советский»

Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский», сообщается в пресс-релизе регулятора.

В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 22 февраля будут возложены на Фонд консолидации банковского сектора, передает ТАСС.

Банк «Советский» основан в 1990 году. Банк входит в топ-200 российских банков по размеру активов. На сегодняшний день филиальная сеть банке насчитывает 44 офиса, работающих в Центральном и Северо-Западном регионах России.

Как сказано на сайте, банк «Советский» является универсальным кредитно-финансовым институтом, оказывающим широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам: прием депозитов, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, Интернет-банк, обмен валюты.

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