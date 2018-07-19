Центробанк сообщил о первых выявленных подделках купюры в 2000 рублей

Поддельные купюры в 2000 рублей впервые обнаружены в России во втором квартале 2018 года. Об этом рассказали в Центробанке. Всего удалось найти 16 фальшивых банкнот. В то же время до сих пор не найдено ни одной поддельной купюры в 200 рублей, пишет ТАСС.

В настоящий момент чаще всего подделывают купюры в 5 000 рублей. Во втором квартале 2018 года их выявлено 6,8 тысяч. При этом фальшивок в 1 000 рублей Центробанк выявил 2,3 тысячи, сообщает КИА .

Чаще всего подделки встречаются в Центральном федерально округе (свыше 5,4 тысяч штук). На втором месте – Северо-Западный округ (1,3 тысячи). Тройку лидеров антирейтинга замкнул Южный федеральный округ (946 штук).