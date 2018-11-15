Центробанк опустил доллар и евро

Официальные курсы американской и европейской валют относительно рубля понижены Центральным банком на пятницу, 16 ноября. Доллар регулятор оценил в 66 рублей, 62 копейки, это на 1,38 рубля ниже курса, установленного на сегодня. За евро ЦБ готов платить 75 рублей, 54 копейки - на один рубль 22 копейки меньше, чем в четверг, отмечает «Свободная пресса» .

Накануне рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне падения цен на нефть на мировых рынках. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Сингапуре, что нужна оптимальная цена на нефть и для производителей, и для потребителей. Россию, по его словам, устроит 70 долларов за баррель.