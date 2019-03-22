Центробанк не изменил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка на сегодняшнем заседании оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Сейчас она составляет 7,75%. Об этом говорится на сайте регулятора. в сообщении ЦБ отмечается, что в феврале и марте текущего года инфляция складывается ниже ожиданий Банка России. Однако инфляционные риски остаются на повышенном уровне.

Отмечается, что свой вклад в рост потребительских цент внесло повышение НДС с 18-ти до 20% с 1 января 2019 года. Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы.

8 февраля Банк России также принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, который составляет 7,75%.









