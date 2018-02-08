Центризбирком завершит регистрацию кандидатов в президенты

Центризбирком России сегодня примет решение о регистрации в отношении двух кандидатов на пост президента - Ксении Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина (партия «Коммунисты Россиии»), передает ТАСС.
Бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть следующим образом:
Бабурин Сергей Николаевич,
Грудинин Павел Николаевич,
Жириновский Владимир Вольфович,
Путин Владимир Владимирович,
Собчак Ксения Анатольевна,
Сурайкин Максим Александрович,
Титов Борис Юрьевич,
Явлинский Григорий Алексеевич.
С 17 февраля в кампании начнется один из самых ярких этапов - агитация в средствах массовой информации.