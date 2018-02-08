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Центризбирком завершит регистрацию кандидатов в президенты

8 Февраля 2018 в 00:27
Центризбирком завершит регистрацию кандидатов в президенты

Центризбирком России сегодня примет решение о регистрации в отношении двух кандидатов на пост президента - Ксении Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина (партия «Коммунисты Россиии»), передает ТАСС.

Бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть следующим образом:

Бабурин Сергей Николаевич,

Грудинин Павел Николаевич,

Жириновский Владимир Вольфович,

Путин Владимир Владимирович,

Собчак Ксения Анатольевна,

Сурайкин Максим Александрович,

Титов Борис Юрьевич,

Явлинский Григорий Алексеевич.

С 17 февраля в кампании начнется один из самых ярких этапов - агитация в средствах массовой информации.

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