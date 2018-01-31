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Центризбирком завершает прием подписей от кандидатов на должность президента России

31 Января 2018 в 00:07
Центризбирком завершает прием подписей от кандидатов на должность президента России

Центральная избирательная комиссия РФ 31 января завершает прием подписных листов от кандидатов, выдвинувшихся на должность президента России.

ЦИК будет осуществлять прием подписей до 18:00 31 января. При приеме подписных листов проводится подсчет количества подписей, папок с подписями, оформляются соответствующие документы.

Согласно закону о выборах президента России, для регистрации кандидат, выдвинутый от партии, не представленной в парламенте, должен собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей.

Решение о регистрации или отказе комиссия должна вынести до 10 февраля.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, сообщает Агентство «Москва».

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